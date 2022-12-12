Названы самые популярные у россиян страны для покупки жилья

Tranio: россияне чаще всего инвестировали в недвижимость Турции, ОАЭ и Грузии

В 2022 году самыми популярными у россиян странами для покупки жилья оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Грузия — в недвижимость этих государств граждане России инвестировали чаще всего. К такому выводу пришли аналитики международного брокера недвижимости Tranio в своем исследовании, пишет ТАСС.

Лидером рейтинга стала Турция — на эту страну пришлось 24 процента запросов от россиян. Второе место занимают ОАЭ (10 процентов), а третье — Грузия (9 процентов). Четвертую строчку поделили Испания и Греция — вложениями в недвижимость этих стран интересовались по 8 процентов россиян. В топ-10 также вошли Кипр, Таиланд, Черногория, Франция, Индонезия, уточняют аналитики.

Специалисты отметили, что за 11 месяцев 2022 года спрос граждан России на зарубежное жилье вырос сильнее, чем в большинстве стран СНГ — на 89 процентов. По этому показателю россиян опережают только жители Молдавии — там число запросов увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Сильнее всего покупкой недвижимости в других странах интересовались москвичи — от них поступило 44,6 процента заявок. Далее идут жители Санкт-Петербурга (10 процентов) и Краснодарского края (4,9 процента). Среди топ-10 регионов с наиболее активным спросом москвичи также лидируют по среднему бюджету — за 11 месяцев он составил 300 тысяч евро.

По словам аналитиков, покупатели из некоторых регионов России выделяют на покупку недвижимости более крупные суммы, чем москвичи. Среди таких отметили Челябинскую область (400 тысяч евро), Алтайский край (381 тысяча евро), Самарская область (380 тысяч евро) и Приморский край (303 тысячи евро).

Чаще всего россияне приобретали зарубежную недвижимость ради инвестиций, пояснили в Tranio. Так, более трети заявок по объектам в Дубае (36 процентов) приходится на недвижимость под сдачу в аренду и новостройки для перепродажи. Основной спрос по Индонезии (65 процентов) и Таиланду (38 процентов) связан с курортной недвижимостью, которая подошла бы как для собственного отдыха, так и под аренду. Объекты в Турции интересны россиянам для получения вида на жительство или паспорта и последующей перепродажи (50 процентов). При этом по условиям программы инвестиционного гражданства государства иностранные собственники должны владеть недвижимостью не менее трех лет, в течение которых жилье чаще всего сдается в аренду.

Ранее в NF Group самыми популярными у россиян странами для покупки жилья назвали Турцию, ОАЭ и Кипр. В десятку популярных специалисты также определили Португалию, Грецию, Мальту, Страны Карибского бассейна, Испанию, Великобританию и Гренаду.