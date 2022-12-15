В России предрекли рост спроса одному виду недвижимости

«Этажи»: в 2023 году спрос на апартаменты в России может повыситься

В 2023 году в России может резко увеличится спрос на апартаменты. Повышение интереса к этому типу недвижимости предрекла эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Алена Костина, сообщают «Известия».

По словам эксперта, спрос на этот вид жилья может вырасти при ограничении действия льготной ипотеки. На данный момент апартаменты стоят на 15-20 процентов меньше, чем аналогичные квартиры. Однако покупатели проявляют к ним наименьший интерес в сравнении с жильем, которое можно оформить в ипотеку.

Специалист отметила, что апартаменты остаются популярными в Москве, Санкт-Петербурге и в городах Краснодарского края. «Многих привлекает более доступная стоимость апартаментов по сравнению с жилой недвижимостью, плюс нередко апартаменты имеют очень привлекательную локацию и инфраструктуру и на этом фоне находятся вне конкуренции», — уточнила Костина.

Ранее аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» выяснили, что в ноябре 2022 года впервые с апреля 2021 года стоимость квадратного метра в апартаментах Москвы стала ниже, чем цена «квадрата» первичного жилья. Квадратный метр в столичных апартаментах подешевел на три процента относительно «первички».