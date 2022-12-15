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09:07, 15 декабря 2022Ценности

Блогерша показала изменившееся до неузнаваемости лицо после нанесения макияжа

Пользовательница TikTok изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов

Кадр: @millieleeee

Блогерша Милли Ли показала изменения во внешности до и после нанесения макияжа и удивила фанатов. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Сначала пользовательница сети с никнеймом millieleeee продемонстрировала свое лицо без мейкапа: в ролике видно, что волосы девушки замотаны в полотенце, а под глазами заметны синяки. На следующих кадрах юзерша показала внешний вид после преображения: она выровняла тон кожи с помощью косметики, нанесла ярко-розовые тени на веки, нарисовала графические стрелки, а также придала форму бровям и накрасила губы нюдовой помадой.

Помимо этого, инфлюэнсер сменила домашний серый халат на черный кружевной топ на тонких бретелях, который частично оголял ее грудь. Вдобавок девушка сделала укладку, завив волосы в кудри. «Как из пяти баллов выглядеть на 10», — отметила автор публикации, изменившаяся до неузнаваемости.

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Подписчики восхитились способностью Ли изменяться до неузнаваемости, о чем они написали в многочисленных комментариях под постом. «Ты просто прекрасна», «Красотка», — высказались пользователи сети.

Ранее в декабре блогерша Микайла Ногейро показала внешность до и после нанесения макияжа и восхитила пользователей сети своим преображением. Девушка выровняла тон кожи, нарастила ресницы и накрасила губы синей блестящей помадой. Зрители оценили внешний вид девушки в комментариях под постом, отметив, что с помощью мейкапа она изменилась до неузнаваемости.

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Екатерина Ештокина
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