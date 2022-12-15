Бойцы ВСУ рассказали о тяжелой ситуации в районе Артемовска

Бойцы ВСУ пожаловались на обстрелы и атаки со стороны российской армии в Артемовске

Россиянам удалось продвинуться в районе Артемовска (Бахмута), но другие рубежи держатся. Об этом сообщили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в видеообращении, опубликованном изданием «Страна.ua».

По их словам, сейчас на этой территории идут обстрелы и постоянные атаки преимущественно в ночное время со стороны российских войск. «Всю ночь и сейчас идут очень тяжелые бои, вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь», — сказал один из военных.

Ранее сообщалось, что в поселке Опытное у Артемовска завершается зачистка местности от ВСУ.

По данным военкоров, на сегодняшний день зона контроля российских войск на этой территории составляет более 90 процентов. «На передовых позициях там работает ЧВК «Вагнер». Остатки неонацистов ВСУ заблокированы в нескольких жилых домах на улице Школьная и в скором времени будут уничтожены», — говорится в сообщении.