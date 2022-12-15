Подруги детства родили дочерей в один день и в одной больнице

KABC-TV: в США подруги детства родили дочерей с разницей в несколько часов

В США подруги детства Келси Харрис и Дежана Сталворт из штата Калифорния родили дочерей в один день. Об этом сообщает KABC-TV.

Женщины дружат с пятого класса. «Мы говорили, что будем вместе учиться в колледже и делать все вдвоем», — рассказывает Сталворт. При этом она добавила, что никогда бы не подумала, что дата рождения их детей тоже станет общей.

Сталворт назначили кесарево сечение на четвертое декабря. Дочь Харрис должна была появиться на свет в середине ноября, однако роды у женщины начались только третьего декабря. Женщины родили в одной больнице, на одном этаже и у одного и того же врача с разницей в несколько часов.

Теперь Сталворт и Харрис надеются, что и их дочери станут близкими подругами. «Когда чувствуешь, что совсем одна, — всегда можно позвонить другу. Особенно подруге, которая, возможно, переживает то же самое, что и ты. Она буквально всегда была рядом со мной», — говорит Харрис.

Ранее сообщалось, что в США трое коллег-пожарных стали отцами в один день, их дети родились в одной больнице. До рождения детей мужчины шутили, что их беременные жены могут родить в один день.

