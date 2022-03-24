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Трое коллег-пожарных стали отцами в один день

Трое пожарных из одной части встретились в родильном отделении и стали отцами в один день

Фото: Spotsylvania Regional Medical Center

В пожарной части штата Вирджиния, США, трое коллег-пожарных стали отцами в один день, их дети родились в одной больнице. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Кайл Дин, Кайл Фредерик и Майкл Ирвин шутили, что их беременные жены могут родить в один день и что они одновременно станут отцами. «За несколько недель до этого мы были все вместе на работе и говорили об этом и о том, как будет здорово встретиться в коридорах больницы», — сказал Дин.

В итоге все случилось именно так. В течение 24 часов все трое узнали, что вот-вот станут отцами, и встретились в родильном отделении.

Ранее сообщалось, что однояйцевые сестры-близнецы из Вирджинии, США, одновременно вышли замуж и родили детей в один день с разницей в два часа. Братья сразу поладили и начали проводить много времени вместе.

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Евгения Черкасова
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