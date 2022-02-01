Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Сестры-близнецы родили детей в один день с разницей в два часа

Однояйцевые близнецы одновременно вышли замуж и родили сыновей в один день

Фото: @thesaunders_twins

Однояйцевые близнецы из Вирджинии, США, одновременно вышли замуж и родили детей в один день с разницей в два часа. Об этом сообщает Daily Star.

34-летние Рейчел и Ким Сондерс познакомились с будущими мужьями в 2017 году на фестивале, посвященном близнецам. Через полгода после знакомства обе пары обручились, а в 2018 году американцы сыграли одну свадьбу на четверых.

В августе 2020 года сестры Сондерс узнали о беременности. Через девять месяцев женщины отправились рожать в один роддом. Они рассказали, что в перерывах между схватками играли в карты. В итоге сестры-близнецы родили сыновей в один день с разницей в несколько часов. Сейчас мальчики проводят много времени вместе.

Ранее сообщалось, что в нигерийском городе Нгво три брата-близнеца, женившиеся в один день, одновременно стали отцами. Первоначально ходили слухи, что их невесты — тоже тройняшки, но это оказалось не так.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Путин впервые высказался о предложениях США по гарантиям безопасности
Оценены доходы России от резкого роста цен на газ
Режиссер «Джокера» стал соседом Адама Сэндлера
Путин предсказал проблемы с газом в Европе в 2023 году
Путин раскритиковал НАТО за укрепление собственной безопасности за счет других
Российский губернатор захотел трибунала над «зачинателями» пандемии коронавируса
Дубай ужесточил правила въезда для россиян
Россиянина задержали за избиение двух полицейских
Военнослужащий ДНР погиб из-за взрыва на линии соприкосновения в Донбассе
Российского YouTube-блогера избили в кафе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.