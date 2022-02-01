Сестры-близнецы родили детей в один день с разницей в два часа

Однояйцевые близнецы из Вирджинии, США, одновременно вышли замуж и родили детей в один день с разницей в два часа. Об этом сообщает Daily Star.

34-летние Рейчел и Ким Сондерс познакомились с будущими мужьями в 2017 году на фестивале, посвященном близнецам. Через полгода после знакомства обе пары обручились, а в 2018 году американцы сыграли одну свадьбу на четверых.

В августе 2020 года сестры Сондерс узнали о беременности. Через девять месяцев женщины отправились рожать в один роддом. Они рассказали, что в перерывах между схватками играли в карты. В итоге сестры-близнецы родили сыновей в один день с разницей в несколько часов. Сейчас мальчики проводят много времени вместе.

Ранее сообщалось, что в нигерийском городе Нгво три брата-близнеца, женившиеся в один день, одновременно стали отцами. Первоначально ходили слухи, что их невесты — тоже тройняшки, но это оказалось не так.