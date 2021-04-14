Три близнеца женились в один день и одновременно стали отцами

В нигерийском городе Нгво три брата-близнеца, женившиеся в один день, одновременно стали отцами. Об этом сообщает издание Pulse.
Чинеду (Chinedu), Чуквуэбука (Chukwuebuka) и Кенечукву Онийа (Kenechukwu Onyia) сыграли свадьбу 6 июня 2020 года. Первоначально ходили слухи, что их невесты — тоже тройняшки, но это оказалось не так. Через 10 месяцев у всех троих родились дети. В католическую Пасху семьи вместе ходили в церковь для церемонии благословения младенцев.
Ранее сообщалось, что два брата-близнеца в индонезийском городе Сумеданг женились на двух сестрах-близнецах и стали жить под одной крышей. Молодожены признались, что иногда им бывает трудно понять, кто есть кто.