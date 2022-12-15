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02:51, 15 декабря 2022Мир

Байден предупредил мировое сообщество о следующей пандемии

Президент США Байден заявил, что человечество столкнется с еще одной пандемией

Фото: Джо Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден предупредил, что мировое сообщество столкнется с еще одной пандемией. Такое заявление он сделал выступая на саммите США — Африка, который проходит с 13 по 15 декабря в Вашингтоне.

«Даже борясь с распространением COVID-19, мы продолжаем создавать более надежные системы и институты здравоохранения, наращивать усилия по обеспечению всеобщего доступа к медицинским услугам, чтобы быть уверенными, что мы наилучшим образом подготовлены к решению проблем здравоохранения, включая новую пандемию. А она, несомненно, будет», — заявил американский лидер.

Байден также отметил, что Соединенные Штаты поставили 231 миллион доз вакцин 49 африканским странам. Кроме того, США инвестировали в потенциал Африки по производству собственных вакцин. По мнению главы Белого дома, успех Африки приводит к успеху всего человечества.

В сентябре Джо Байден рассказал, что несмотря на окончание пандемии, в США все еще остается проблема с COVID-19 , и над ней продолжают работать. «Но если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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