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13:03, 15 декабря 2022Мир

Еще одна европейская страна получит статус кандидата в ЕС

Жозеп Боррель заявил, что Босния и Герцеговина получит статус кандидата в ЕС 15 декабря

Фото: Shutterstock

Босния и Герцеговина получит статус кандидата в Европейский союз 15 декабря. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«По ситуации на Западных Балканах, лидеры ЕС предоставят статус кандидата Боснии и Герцеговине, я активно поддерживаю это», — сказал он.

Ранее Евросоюз принял решение по заявке Боснии и Герцеговины на получение статуса кандидата на вступление в объединение. Министры стран ЕС по европейским делам согласовали предоставление стране статуса кандидата на членство в сообществе. Отмечается, что стране долгое время не могли дать соответствующий статус из-за медленного продвижения по пути реформ.

Балканское государство отправило заявку на вступление в ЕС в феврале 2016 года, при этом Еврокомиссия порекомендовала Евросоюзу рассмотреть заявку Боснии и Герцеговины только в октябре 2022 года.

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Анжелика Бережная
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