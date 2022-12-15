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17:59, 15 декабря 2022Культура

Аронофски поставит мюзикл по мотивам «Черного лебедя»

Даррен Аронофски поставит мюзикл по мотивам своего триллера «Черный лебедь»
Даррен Аронофски

Даррен Аронофски. Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Режиссер Даррен Аронофски планирует поставить мюзикл по мотивам своего фильма «Черный лебедь» (2010). Об этом пишет Variety.

Кинодеятель подтвердил информацию о том, что в настоящий момент он работает над театральной адаптацией своего психологического триллера. «Мы пытаемся поставить мюзикл "Черный лебедь". Посмотрим, что из этого выйдет. Мы над этим работаем», — рассказал режиссер.

Аронофски добавил, что всегда хотел поработать над мюзиклом. Когда его спросили, планирует ли он воплотить эту идею в жизнь, он ответил утвердительно. «Я хотел бы [поставить мюзикл], и я говорил об этом со многими людьми. Я пришел к нескольким идеям. Это очень непросто, потому что музыка из мюзиклов перестала быть модной. И что ты можешь с этим сделать?» — высказался кинематографист.

Фильм «Черный лебедь» рассказывает о соперничестве двух балерин за главную партию в «Лебедином озере». Картина собрала 329 миллионов долларов в мировом прокате и получила пять номинаций на «Оскар», в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Исполнительница главной роли в картине Натали Портман получила свою первую и пока единственную статуэтку за лучшую женскую роль в триллере.

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Дениза Мацаева
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