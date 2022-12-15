Аронофски поставит мюзикл по мотивам «Черного лебедя»

Даррен Аронофски поставит мюзикл по мотивам своего триллера «Черный лебедь»

Режиссер Даррен Аронофски планирует поставить мюзикл по мотивам своего фильма «Черный лебедь» (2010). Об этом пишет Variety.

Кинодеятель подтвердил информацию о том, что в настоящий момент он работает над театральной адаптацией своего психологического триллера. «Мы пытаемся поставить мюзикл "Черный лебедь". Посмотрим, что из этого выйдет. Мы над этим работаем», — рассказал режиссер.

Аронофски добавил, что всегда хотел поработать над мюзиклом. Когда его спросили, планирует ли он воплотить эту идею в жизнь, он ответил утвердительно. «Я хотел бы [поставить мюзикл], и я говорил об этом со многими людьми. Я пришел к нескольким идеям. Это очень непросто, потому что музыка из мюзиклов перестала быть модной. И что ты можешь с этим сделать?» — высказался кинематографист.

Фильм «Черный лебедь» рассказывает о соперничестве двух балерин за главную партию в «Лебедином озере». Картина собрала 329 миллионов долларов в мировом прокате и получила пять номинаций на «Оскар», в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Исполнительница главной роли в картине Натали Портман получила свою первую и пока единственную статуэтку за лучшую женскую роль в триллере.

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