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16:59, 15 декабря 2022Культура

Нолан назвал самый сложный проект в своей карьере

Кристофер Нолан назвал «Оппенгеймер» самым сложным проектом в своей карьере

Фото: Future Publishing

Режиссер Кристофер Нолан в интервью Total Film назвал фильм, который, по его мнению, оказался самым сложным в его карьере. Его слова приводит GamesRadar.

Кинематографист заявил, что самым сложным проектом для него стал фильм «Оппенгеймер».

«Это история огромного размаха и масштаба. И это один из самых сложных проектов, за которые я когда-либо брался, с точки зрения его масштаба и с точки зрения раскрытия истории [создателя атомной бомбы Роберта] Оппенгеймера. У нас были большие логистические проблемы, большие практические проблемы. Но у нас была необыкновенная команда, и она действительно выложилась», — рассказал Нолан.

Режиссер отметил, что самой тяжелой задачей было воссоздать ядерный взрыв без использования компьютерной графики. Нолан признался, что он уже в восторге от того, что сделала его команда, хотя работа над фильмом еще не закончена.

Премьера новой картины Нолана состоится 21 июля 2023 года. Фильм расскажет о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. В триллере также снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Гари Олдман и Рами Малек.

Ранее Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен.

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Дениза Мацаева
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