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18:28, 15 декабря 2022Бывший СССР

В Германии раскритиковали Зеленского и призвали перестать его поддерживать

Депутат бундестага Фарле обратился к Шольцу и призвал прекратить поддерживать Зеленского

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Правительству Германии следует отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в поддержке, заявил в ходе выступления в бундестаге независимый депутат Роберт Фарле. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале немецкого парламента.

Фарле подчеркнул, что украинский лидер коррумпирован и не защищает западные ценности. В этой связи депутат напомнил о запрете оппозиции и независимых медиа на Украине. «Он [Зеленский] несет ответственность за военные преступления и законодательно запретил мирные переговоры с Москвой», — добавил независимый депутат.

Он также обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и попросил поддержать мирное урегулирование украинского кризиса с учетом интересов всех вовлеченных сторон, подчеркнув, что «Украина не должна победить». При этом Фарле отметил, что «ядерная зима не нужна ни Европе, ни Германии, ни всему миру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров стран Европейского союза (ЕС) поставлять республике больше современного и дальнобойного оружия.

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Варвара Кошечкина
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