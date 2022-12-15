Зеленский попросил ЕС поставлять больше современного и дальнобойного оружия

Президент Украины Зеленский попросил ЕС поставлять больше дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров стран Европейского союза (ЕС) поставлять республике больше современного и дальнобойного оружия. Об этом он высказался, выступая по видеосвязи перед участниками саммита ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

По его словам, Киев нуждается в большем объеме поставок и более современных вооружениях, в том числе средств противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). «Я прошу каждую из 27 стран Европейского союза решить, что конкретно вы можете сделать для увеличения объемов поставок ПВО и ПРО», — заявил глава республики, отметив, что его просьба также касается поставки современных танков и дальнобойных артиллерийских и ракетных систем.

Зеленский выразил мнение, что следующие полгода будут «во многом решающими» в противостоянии Украины и России.

Ранее в ходе выступления на международной конференции по поддержке Украины во Франции Зеленский попросил выделить Киеву помощь на восстановление страны. Объем необходимой для этого поддержки он оценил в 12 миллиардов евро.