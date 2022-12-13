Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:59, 13 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский попросил выделить 12 миллиардов евро на восстановление Украины

Президент Украины Зеленский попросил 12 миллиардов евро на восстановление страны
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в международной конференции по поддержке Украины во Франции, которая состоялась 13 декабря. В ходе своего выступления он попросил выделить помощь на восстановление страны, пишет РИА Новости.

«Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей. Объем нашего восстановления охватил более 50 тысяч объектов, это более 12 миллиардов евро», — заявил глава государства в видеообращении к участникам конференции.

Ранее сообщалось, что ряд стран обещали выделить Украине один миллиард евро. С таким заявлением выступила глава МИД Франции Кэтрин Колонна. Она уточнила, что около 70 государств окажут Киеву срочную поддержку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Венгрии допустили изменение газовых контрактов с Россией
Экс-президента Франции потребовали приговорить к трем годам тюрьмы условно
Замгенсека ООН посетил Херсон
Европа отложила вопрос о введении потолка цен на газ
Кириенко назвал число добровольцев из ОНФ в зоне спецоперации
Тарасова оценила идею разрешить однополые дуэты на турнирах фигуристов
Немцы раскритиковали Шольца за план восстановления Украины
Зеленский попросил выделить 12 миллиардов евро на восстановление Украины
Обвиненный в домогательствах к школьнице тренер по тхэквондо избежал судимости
США потребовали экстрадиции из Эстонии задержанного там россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.