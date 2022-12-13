Зеленский попросил выделить 12 миллиардов евро на восстановление Украины

Президент Украины Зеленский попросил 12 миллиардов евро на восстановление страны

Президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в международной конференции по поддержке Украины во Франции, которая состоялась 13 декабря. В ходе своего выступления он попросил выделить помощь на восстановление страны, пишет РИА Новости.

«Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей. Объем нашего восстановления охватил более 50 тысяч объектов, это более 12 миллиардов евро», — заявил глава государства в видеообращении к участникам конференции.

Ранее сообщалось, что ряд стран обещали выделить Украине один миллиард евро. С таким заявлением выступила глава МИД Франции Кэтрин Колонна. Она уточнила, что около 70 государств окажут Киеву срочную поддержку.