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18:22, 13 декабря 2022Мир

Несколько десятков стран пообещали выделить Украине один миллиард евро

Глава МИД Франции Колонна заявила, что около 70 стран выделят Украине более 1 млрд евро
Кэтрин Колонна

Кэтрин Колонна. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Несколько десятков стран пообещали выделить Украине более одного миллиарда евро, заявила глава МИД Франции Кэтрин Колонна. Ее слова приводит Reuters.

Уточняется, что около 70 государств решили отправить срочную финансовую помощь Киеву, чтобы помочь пережить зимний период. Глава ведомства уточнила, что около 415 миллионов евро выделят на энергетический сектор Украины, а остальные средства направят в сектор здравоохранения, продовольствия, водоснабжения и транспорта.

По ее словам, странам также предстоит выделить для украинской стороны почти 500 миллионов евро, при этом Колонна не объяснила, для чего предназначена эта сумма.

Ранее испанские власти решили передать Киеву электрооборудование, чтобы облегчить ситуацию с энергоснабжением. Отмечается, что оператор «Укрэнерго» получит 163 единицы спецоборудования.

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Анастасия Заикина
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