Освобожденный из американской тюрьмы Бут сравнил свой арест со съемками фильма

Россиянин Виктор Бут, вернувшийся на родину из американской тюрьмы, раскрыл подробности своего ареста. Экс-заключенный сравнил его со съемками фильма, где «тебя сделали актером без твоего согласия». Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Бут сообщил, что в тюрьму его везли на бронированной машине. Предварительно на обвиняемого надели каску. «Видно было очень мало, были видны огромные блоки многоэтажек, ехали около часа», — рассказал он.

Также у Бута поинтересовались, не планирует ли он поделиться пережитым опытом в книге. По словам экс-заключенного, пока таких планов у него нет. «Это еще рано, у меня все еще процесс адаптации. Все навалилось», — признался он.

Виктор Бут провел в тюрьме более 14 лет. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал.

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.