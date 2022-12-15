Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 15 декабря 2022Россия

Бут сравнил свой арест со съемками фильма

Освобожденный из американской тюрьмы Бут сравнил свой арест со съемками фильма

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россиянин Виктор Бут, вернувшийся на родину из американской тюрьмы, раскрыл подробности своего ареста. Экс-заключенный сравнил его со съемками фильма, где «тебя сделали актером без твоего согласия». Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Бут сообщил, что в тюрьму его везли на бронированной машине. Предварительно на обвиняемого надели каску. «Видно было очень мало, были видны огромные блоки многоэтажек, ехали около часа», — рассказал он.

Также у Бута поинтересовались, не планирует ли он поделиться пережитым опытом в книге. По словам экс-заключенного, пока таких планов у него нет. «Это еще рано, у меня все еще процесс адаптации. Все навалилось», — признался он.

Материалы по теме:
«Один из самых опасных людей на Земле» Виктор Бут вернулся в Россию после 14 лет тюрьмы в США. Почему его боится Запад?
«Один из самых опасных людей на Земле»Виктор Бут вернулся в Россию после 14 лет тюрьмы в США. Почему его боится Запад?
13 декабря 2022
"Варяг" не сдается Виктора Бута отправили в тюрьму на 25 лет
"Варяг" не сдаетсяВиктора Бута отправили в тюрьму на 25 лет
6 апреля 2012
Единогласный вердикт Виктора Бута признали виновным по всем пунктам
Единогласный вердиктВиктора Бута признали виновным по всем пунктам
3 ноября 2011

Виктор Бут провел в тюрьме более 14 лет. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал.

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год
Гастроэнтеролог перечислила самые опасные продукты при гастрите
Усик высказался о завершении карьеры
Российским путешественникам раскрыли успешные способы транзита через Финляндию
Мальчик попытался вытащить тонущих детей из ледяного озера и погиб
Адвокат пыталась пронести «запрещенку» в столичное СИЗО в себе
Дома в Токио приказали строить по-новому
На Украине обеспокоились запасом ракет для «Бука» и С-300
На Украине анонсировали зимнее наступление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.