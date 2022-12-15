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03:20, 15 декабря 2022Мир

ЕС и НАТО приготовились официально призвать Россию покинуть Украину

Politico: ЕС и НАТО официально выступят с совместным призывом к России покинуть Украину

Фото: Pavel Klimov / Reuters

Европейский союз (ЕС) и НАТО в ближайшее время могут опубликовать совместное заявление с призывом к России покинуть Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой соответствующий документ.

По данным издания, декларация разрабатывалась более года. Однако обнародование документа задерживалось из-за разногласий между Турцией и Кипром, рассказали источники. Согласно проекту заявления, Евросоюз и НАТО призовут Россию «немедленно прекратить эту войну и вывести войска». Кроме того, ЕС и Североатлантический альянс договорились «полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбирать свою собственную судьбу».

Окончательная версия документа может быть опубликована уже в начале следующей недели или в начале 2023 года. Как отмечает издание, придание официального характера тексту «стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые потребовались для его подготовки».

Ранее Совет Евросоюза согласовал необходимый пакет документов для выделения Украине финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит будет иметь 10-летний льготный период. При этом государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов.

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Ксения Назарова
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