Хозяин умер из-за укуса любимой кошки

Daily Mail: в Дании мужчина умер из-за укуса кошки, заразившись некротическим фасциитом

Житель Дании 33-летний Хенрик Кригбаум Плеттнер умер от инфекции, развившейся после укуса любимой кошки. Об этом сообщает Daily Mail.

Плеттнер принес кошку вместе с ее котятами из приюта. Однажды мужчина взял на руки котенка, и кошка укусила его за указательный палец. Хозяин не придал этому большого значения, пока не обнаружил, что его рука сильно распухла. Он позвонил врачу, но тот сказал подождать до следующего дня. Здоровье Плеттнера ухудшалось, и его госпитализировали.

Мужчина провел в больнице целый месяц и перенес 15 операций. Спустя четыре месяца врачи приняли решение ампутировать Плеттнеру палец, так как он не функционировал. Но это не спасло мужчину — его состояние продолжало ухудшаться. «У него была ослабленная иммунная система, пневмония, подагра и диабет», — рассказывает мать пострадавшего. После обследования выяснилось, что мужчина заразился некротическим фасциитом — угрожающей жизни инфекцией подкожных мягких тканей.

Инфекция попала в кровь Плеттнера через укус и распространилась по всему организму. Мужчина скончался, спасти его не удалось. «Мы знали, что он плохо себя чувствует. Однако не подозревали, что он серьезно болен. Обращайтесь к врачу после укуса, не думайте, что это просто реакция организма на укус кошки. Не рискуйте», — говорит вдова Плеттнера.

Некротический фасциит — редкая, но очень опасная инфекция, вызываемая бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Они поражают мягкие ткани организма, чаще всего страдают конечности.

Ранее сообщалось, что жительница Западной Австралии попала в больницу и едва не лишилась большого пальца руки из-за неудачного маникюра. Хирургу пришлось удалить часть фаланги пальца женщины.