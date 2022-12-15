Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:30, 15 декабря 2022Экономика

У китайской экономики возникли проблемы

Bloomberg: деловая и потребительская активность в Китае упала

Фото: Aly Song / Reuters

Экономическая активность Китая ослабла в ноябре, при этом всплеск инфекций в ближайшие месяцы, вероятно, вызовет новые беспорядки и подтолкнет политиков к увеличению стимулов. О возникших в КНР проблемах пишет Bloomberg.

Деловая и потребительская активность упала до самого низкого уровня с момента весеннего карантина в Шанхае. Розничные продажи и продажи жилья снизились, промышленное производство и инвестиции также резко сократились. Безработица выросла, особенно среди наиболее уязвимых работников страны.

Заводы готовятся к сбоям в работе, а нехватка рабочей силы растет, отмечает издание. По прогнозам, в этом году рост экономики замедлится до 3,2 процента, что является самым слабым темпом с 1970-х годов, если не считать пандемического спада 2020 года. При этом Goldman Sachs повысил прогноз роста ВВП до 5,2 процента в 2023 году.

Индекс деловой активности (PMI) Китая в промышленном секторе по итогам ноября снизился до 48 пунктов. Это худший показатель промышленной активности в стране с апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали смешными призывы к переговорам с Россией
В России захотели ввести уголовную ответственность за кражу личных данных
Россия продала нефть Индии по цене ниже предельной
В США предрекли Украине проблемы в критический момент
Семейные россияне заявили о готовности к сюрпризам на Новый год
Украину предостерегли от наступления на Мелитополь
Стало известно о возможной отмене принятия ЕС девятого пакета санкций
Россияне массово захотели отдохнуть в одиночестве
Сборная Португалии по футболу уволила главного тренера
Главком украинских войск признал успех частичной мобилизации в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.