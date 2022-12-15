Россиянам перечислили способы законно не платить по кредиту

Экономист Кричевский: россияне вправе не платить по кредиту в случае банкротства

Экономист Алексей Кричевский рассказал, что существуют способы избежать оплаты по кредитам на законных основаниях. Их он перечислил агентству «Прайм».

Специалист указал, что заемщик вправе не платить, если кредит был застрахован и произошел страховой случай, например, травма, лишившая человека трудоспособности. Он пояснил, что в таком случае долг будет выплачен страховой компанией. «Бывают кейсы, когда страховая выплачивает кредит за заемщика после того, как он лишился работы, то есть был уволен не по собственному желанию, и находится в поиске нового места трудоустройства», — добавил Кричевский.

Кроме того, продолжил он, снять с себя долговые обязательства можно, если стать банкротом. В этом случае имущество человека будет продано судебным приставам, после чего вырученнаю сумма будет направлена на оплату всех задолженностей. Также, отметил экономист, человек может не платить кредит в случае ошибок при составлении договора со стороны банка. Помимо этого, заемщик имеет право отсрочить выплаты, оформив кредитные каникулы, или воспользоваться возможностью частичного погашения долга, выкупив свой договор у банка или коллекторов после истечения срока исковой давности.

Ранее россиян предупредили, что в некоторых случаях лучше отказаться от взятия кредитов. Так, гражданам, которые уже выплачивают займы, порекомендовали воздержаться от новых кредитов, поскольку существует риск оказаться в долговой яме.