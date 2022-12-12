Юрист посоветовал не брать кредиты нескольким категориям граждан

Юрист Поздняков порекомендовал отказаться от взятия кредитов тем, кто уже их выплачивает

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, каким категориям граждан стоит отказаться от оформления кредитов. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

По словам эксперта, займов лучше избегать тем, кто уже выплачивает кредиты, тратя на погашение платежей по 30-50 процентов от своих доходов. Однако, указал он, многие россияне стремятся взять еще займы, чтобы расплатиться за предыдущие задолженности. «Подобная стратегия может привести к тому, что заемщик постепенно окажется в долговой яме. Если он берет кредит не на полное погашение, а лишь на обслуживание долга, то оказывается с двумя незакрытыми кредитами», — предупредил Поздняков.

Не менее опасными кредиты могут быть и для тех, кто не понимает работу системы кредитования, отметил юрист. Он подчеркнул, что необходимо разбираться во всех нюансах, в частности, как именно рассчитываются проценты. Кроме того, продолжил Поздняков, кредиты не стоит брать тем, кто не может похвастаться стабильным источником дохода. Он порекомендовал проанализировать и взвесить все прежде, чем заключить сделку. Специалист указал, что размер кредита должен быть таким, чтоб ежемесячные выплаты составляли меньше половины бюджета.

Ранее россиянам перечислили неочевидные причины отказа в потребительском кредите, в частности, такая ситуация может возникнуть, если за последние три месяца заемщик подал более шести заявок.