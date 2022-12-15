Каждый третий пользователь сети оказался жертвой утечек данных

Thales: 33 процента пользователей интернета теряли личные данные

Около 33 процентов пользователей сети оказывались жертвами утечки данных. Об этом сообщается в отчете аналитической компании Thales.

Согласно отчету компании, 82 процента пользователей, чьи личные данные были украдены, так или иначе почувствовали ухудшение качества жизни после потери конфиденциальных данных.

54 процента опрошенных заявили, что компании и сервисы, которым они доверяют свои данные, должны применять обязательные меры защиты — например, шифрование или двухфакторную аутентификацию. Около пятой части респондентов заявили, что перестали пользоваться услугами компаний, которые потеряли или невольно передали третьим лицами их данные.

Также аналитики выяснили, каким сферам пользователи более охотно доверяют свои данные. 42 процента опрошенных оказались довольны защитой данных в финансовых организациях, 37 процента — медицинских предприятиях. Для сравнения, лишь 12 процентов пользователей заявили, что не беспокоятся о своих данных, передавая их соцсетям и развлекательным сервисам.

В конце октября журналисты TechRadar выяснили, что подавляющее число пользователей интернета полагаются на один пароль, устанавливая его в нескольких учетных записях. Лишь 33 процента пользователей заявили, что применяют несколько паролей.