Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:56, 15 декабря 2022Спорт

В США предложили назвать индивидуальный приз в НХЛ в честь Дацюка

The Athletic предложил учредить приз лучшему плеймейкеру НХЛ и назвать его в честь Дацюка

Фото: Mark Blinch / Reuters

В США предложили учредить новый индивидуальный приз, который будет вручаться по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте американского издания The Athletic.

Награду предлагается вручать лучшему плеймейкеру лиги. Назвать ее хотят в честь российского центрфорварда Павла Дацюка.

«Что может быть веселее, чем наблюдать за игрой Дацюка в его лучшей форме? Иногда в рейтингах результативности и цифрах передач теряются сногсшибательные моменты», — говорится в статье. Журналисты также отметили, что иногда эпизод, который предшествовал голу, лучше самого гола.

Павел Дацюк с 2001-го по 2016 год выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингс». Форвард вместе с командой дважды выиграл Кубок Стэнли. В январе 2017-го россиянина включили в список 100 величайших игроков в истории лиги.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год
Гастроэнтеролог перечислила самые опасные продукты при гастрите
Усик высказался о завершении карьеры
Российским путешественникам раскрыли успешные способы транзита через Финляндию
Мальчик попытался вытащить тонущих детей из ледяного озера и погиб
Адвокат пыталась пронести «запрещенку» в столичное СИЗО в себе
Дома в Токио приказали строить по-новому
На Украине обеспокоились запасом ракет для «Бука» и С-300
На Украине анонсировали зимнее наступление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.