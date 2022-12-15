В США предложили назвать индивидуальный приз в НХЛ в честь Дацюка

The Athletic предложил учредить приз лучшему плеймейкеру НХЛ и назвать его в честь Дацюка

В США предложили учредить новый индивидуальный приз, который будет вручаться по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте американского издания The Athletic.

Награду предлагается вручать лучшему плеймейкеру лиги. Назвать ее хотят в честь российского центрфорварда Павла Дацюка.

«Что может быть веселее, чем наблюдать за игрой Дацюка в его лучшей форме? Иногда в рейтингах результативности и цифрах передач теряются сногсшибательные моменты», — говорится в статье. Журналисты также отметили, что иногда эпизод, который предшествовал голу, лучше самого гола.

Павел Дацюк с 2001-го по 2016 год выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингс». Форвард вместе с командой дважды выиграл Кубок Стэнли. В январе 2017-го россиянина включили в список 100 величайших игроков в истории лиги.