Названы сферы с наиболее частым проявлением русофобии

«Известия»: чаще всего россияне сталкивались с дискриминацией в заграничных вузах

В течение текущего года россияне сталкивались с проявлением русофобии в различных сферах, особенно непросто пришлось студентам заграничных вузов, часто подвергавшимся предвзятому отношению. Об этом пишут «Известия».

Дискриминация по отношению к россиянам, участившаяся после начала спецоперации на Украине, по-прежнему продолжается, говорится в материале. В фонде «Студмолодежь» рассказали о результатах запущенного ими проекта Russians, направленного на помощь россиянам, подвергающимся дискриминации в чужой стране. Уточняется, что чаще всего в обращениях россияне жаловались на русофобию в вузах, травлю в школах и детсадах, увольнения и отказы в трудоустройстве или повышении на работе из-за их национальности или политических убеждений, а также проблемы с получением медицинской помощи. Кроме того, российским туристам необоснованно отказывают в обслуживании и размещении в гостиницах, говорится в публикации.

Ранее немецкие правозащитники рассказали о русофобии в Германии. Они отметили, что за пять месяцев их работы более 160 россиянам были оказаны консультации или правовая поддержка в связи с дискриминацией.