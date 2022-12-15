Мэр Донецка рассказал подробности самого мощного удара с 2014 года

Мэр Донецка Кулемзин рассказал о самом массированном обстреле города с 2014 года

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал подробности самого мощного удара по городу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года. Об этом он написал в Telegram.

«Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Ровно в семь часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года», — написал Кулемзин. Он уточнил, что по городу выпустили 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град».

Мэр уточнил, что под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная, а также район Крытого Рынка в Ворошиловском районе Донецка. Очевидцы сообщили о прямых попаданиях в многоэтажные дома.

О том, что Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны ВСУ, ранее сообщила заместитель главы представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) Наталья Шуткина.

14 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Донецке на данный момент непростая ситуация, и Вооруженные силы (ВС) России сконцентрированы на ней. Он добавил, что специальная военная операция (СВО) продолжается.