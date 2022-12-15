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08:22, 15 декабря 2022Силовые структуры

Владельца искусавших россиянку до смерти собак наказали исправительными работами

В Тыве россиянин, чьи собаки до смерти искусали женщину, получил исправительные работы

ФОТО: РИА новости // Максим Блинов

В Республике Тыва владелец трех собак, совершивших нападение на женщину, получил полтора года исправительных работ за убийство по неосторожности. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, россиянин проживал с тремя крупными собаками на территории садоводческого товарищества №12 города Кызыла. Животные без намордников спокойно гуляли как во дворе, так и на улице. Вечером 1 марта 2021 года они напали на женщину, до смерти искусав ее. Медикам не удалось спасти жизнь россиянки. Жертва нападения погибла от рвано-укушенных ран.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

18 мая сообщалось, что в Красноярском крае домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего ребенка.

Владимир Седов
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