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06:52, 15 декабря 2022Экономика

Спрогнозированы доходы России от нефти в 2023 году

Аналитик Демидов допустил пересмотр потолка цены на нефть из России в 2023 году

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Падение доходов нефтяных компаний вполне ожидаемо на фоне введения все новых санкций против отрасли. Цена на российскую нефть осенью упала ниже 55 долларов за баррель, рассказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал будущее доходов РФ от нефти в 2023 году.

Ранее стало известно, что доходы России от продажи нефти начали падать, при чем в ноябре, еще до введения потолка цен на морские поставки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), российские нефтяные компании получили 15,8 миллиарда долларов, что на 700 миллионов меньше, чем в октябре.

«Ожидаемо, что и в следующем году такая тенденция сохранится, но допускаю, что дисконт на российскую нефть может сократиться к концу 2023 года, а также потолок на российскую нефть будет пересматриваться в сторону увеличения. Такое возможно, как результат событий в политической плоскости», — поделился Демидов.

Данные МЭА о падении доходов России от продажи нефти подтверждаются информацией от Министерства финансов РФ. На прошлой неделе ведомство сообщило, что по итогам ноября российский бюджет получил на 90 миллиардов рублей меньше нефтегазовых доходов, чем было предусмотрено прогнозом. При этом прогноз дополнительных нефтегазовых доходов на декабрь оказался значительно ниже, чем перед прошлыми месяцами.

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Екатерина Смирная
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