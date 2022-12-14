Доходы России от продажи нефти начали падать

МЭА: доходы России от продажи нефти упали еще до введения потолка цен

В ноябре, еще до введения потолка цен на морские поставки нефти, Россия увеличила экспорт сырья, однако ее доходы от продажи начали падать. Об этом со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) пишет Reuters.

Российские нефтяные компании получили 15,8 миллиарда долларов, что на 700 миллионов меньше, чем в октябре. В МЭА считают, что новые ограничения от страны G7, Евросоюза, Австралии и Норвегии дополнительно сократят поступления средств.

По их оценке, в 2023 году России придется снизить добычу нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. При этом прогноз мирового спроса на нефть в следующем году увеличен на фоне ожиданий отмены антиковидных ограничений в Китае и устойчивого спроса в других регионах мира. По итогам этого года, указали в организации, спрос также окажется выше ожиданий.

Данные МЭА подтверждаются информацией от Министерства финансов России. На прошлой неделе ведомство сообщило, что по итогам ноября российский бюджет получил на 90 миллиардов рублей меньше нефтегазовых доходов, чем было предусмотрено прогнозом. При этом прогноз дополнительных нефтегазовых доходов на декабрь оказался значительно ниже, чем перед прошлыми месяцами.

Российская сторона пока не давала оценок действия потолка цен на нефть и не сообщала об ответных мерах. В свою очередь в США указывают, что пока все идет по плану Запада.