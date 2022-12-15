В США напомнили о растущем внешнем долге из-за помощи Украине

Сенатор Грин заявила, что власти США не думают о растущем внешнем долге, помогая Украине

Сенатор Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что власти страны не думают о растущем внешнем долге, помогая Украине. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Политик напомнила, что на сегодняшний день внешний долг США составляет 31 триллион долларов.

По словам Грин, американские налогоплательщики платят 1,5 миллиарда налогов в месяц, в то время как внешний долг США ежедневно увеличивается примерно на 6,4 миллиарда долларов.

Ранее бывший специальный помощник экс-президента страны Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative заявил, что США движутся к национальному банкротству. Он подчеркнул, что власти США тратят большие средства на поддержку других стран в финансовой и военной сферах, однако забывают о своих гражданах.