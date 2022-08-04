США предрекли национальное банкротство

The American Conservative: президент США вмешивается в дела других стран, словно алкоголик

США движутся к национальному банкротству, считает автор статьи для издания The American Conservative. В материале бывший специальный помощник экс-президента страны Рональда Рейгана Дуг Бэндоу рассуждает, смогут ли Штаты сохранить лидерство на международной арене.

По мнению Бэндоу, президент США Джо Байден не может насытиться вмешательством страны в дела других государств по всему миру, словно алкоголик. Американский лидер втянул государство в опасную опосредованную войну против Москвы, объявил о готовности бороться с Китаем из-за Тайваня, а также пригрозил Ирану нападением.

«Где бы он взял деньги, необходимые для такого количества конфликтов? США движутся к национальному банкротству», — предрек автор статьи.

В материале подчеркивается, что власти США тратят большие средства на поддержку других стран в финансовой и военной сферах, однако забывают о своих гражданах. Вторая мировая война позволила американской экономике доминировать на международной арене, а также противостоять Советскому Союзу. Когда произошел распад СССР, США остались с непревзойденной военной силой на планете. Однако сейчас все эти преимущества сходят на нет.

«Надвигающийся долговой кризис будет иметь, по крайней мере, одну положительную сторону: заставить американцев окончательно переосмыслить внешнюю политику США», — заключил автор.

Ранее заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов рассказал, что государственный долг США и Японии в настоящее время приближается к половине ВВП всего мира. По его словам, совокупный ВВП всего мира составляет 80-90 триллионов долларов, а госдолг США — свыше 30 триллионов. Он увеличивается буквально по часам.