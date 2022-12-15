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18:20, 15 декабря 2022Силовые структуры

11 россиян предстанут перед судом за работу на интернет-магазин наркотиков

В Омской области 11 россиян пойдут под суд по обвинению в наркоторговле

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Омской области 11 россиян предстанут перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, все обвиняемые выполняли работу для известного среди наркопотребителей интернет-магазина. В их обязанности входили межрегиональные перевозки крупных партий синтетических наркотиков и распространение оптом и в розницу с помощью тайников-закладок.

«Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 58 эпизодов преступлений. Они были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в мае и июне 2021 года. Общий объем наркотических средств, изъятых в ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, превысил три килограмма, — рассказала Ирина Волк.

21 июля сообщалось, что в Петербурге полиция задержала 11 участников ОПГ, торговавшей наркотиками в даркнете. Они сбывали запрещенные вещества через онлайн-магазин Gagarin Shop.

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Владимир Седов
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