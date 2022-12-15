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13:33, 15 декабря 2022Ценности

Россиянкам перечислили опасные платья для новогодней ночи

Гастроэнтеролог Корнилова: платья-футляры приводят к возникновению рефлюксов

Фото: Shutterstock

Гастроэнтеролог Вероника Корнилова перечислила модели платьев, которые опасно надевать в новогоднюю ночь. На эту тему врач высказалась в беседе с журналистами «Газеты.Ru».

В первую очередь доктор призвала отказаться от платьев-футляров, поскольку обтягивающие вещи повышают давление в брюшной полости, что приводит к возникновению рефлюксов — обратных забросов содержимого одного полого органа в другой. «Переедание и тесная одежда несовместимы (...) Рефлюксы испортят настроение и самочувствие», — подчеркнула она.

По словам медика, для празднования Нового года россиянкам лучше выбирать платья А-силуэта или отдавать предпочтение просторным нарядам, которые не будут давить на живот и негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.

Ранее в декабре основатель российского бренда LaTrika, дизайнер Алеся Никонова также назвала лучшую одежду для празднования Нового года. Так, на вечеринку в компании друзей она посоветовала надеть силуэтное платье с вывернутыми швами контрастного цвета. Такой образ можно дополнить лаковыми сапогами на высоком каблуке или босоножками, а также пиджаком оверсайз.

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Майя Пономаренко
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