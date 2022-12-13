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15:21, 13 декабря 2022Ценности

Российский дизайнер назвала лучшие наряды на Новый год

Российский дизайнер Алеся Никонова посоветовала надеть силуэтное платье на Новый год

Фото: stockukraine / Shutterstock

Основатель российского бренда LaTrika, дизайнер Алеся Никонова назвала лучшую одежду для празднования Нового года. Ее советы приводит «Газета.Ru».

По мнению модельера, наряд следует выбирать с учетом особенностей символа 2023 года — Черного водяного кролика, для которого характерны лаконичность, комфорт и натуральные природные цвета.

На вечеринку в компании друзей Никонова призвала надеть силуэтное платье с вывернутыми швами контрастного цвета. Такой образ можно дополнить лаковыми сапогами на высоком каблуке или босоножками, а также пиджаком оверсайз, говорит она.

В то же время на корпоратив собеседница издания предложила прийти в свободном платье с разрезом. «Тем, кому хочется чего-то более открытого и струящегося, понравится платье-комбинация с декоративными шнурами», — отмечает дизайнер.

Кроме того, удачным сочетанием для новогодней ночи эксперт считает черные или цвета шампанского брюки и рубашку в пижамном стиле. В качестве обуви для расслабленного варианта такого наряда она порекомендовала выбрать пушистые тапочки. «В сочетании с крупными аксессуарами и ярким макияжем образ заиграет более празднично», — заключила она.

Ранее в декабре представители российского модного бренда Gloria Jeans назвали одежду из полупрозрачных материалов главным трендом для Нового года. Они отметили, что особенно популярными в праздничное время станут силуэтные платья с эффектными деталями из сетки.

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Карина Черных
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