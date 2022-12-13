Российский дизайнер назвала лучшие наряды на Новый год

Российский дизайнер Алеся Никонова посоветовала надеть силуэтное платье на Новый год

Основатель российского бренда LaTrika, дизайнер Алеся Никонова назвала лучшую одежду для празднования Нового года. Ее советы приводит «Газета.Ru».

По мнению модельера, наряд следует выбирать с учетом особенностей символа 2023 года — Черного водяного кролика, для которого характерны лаконичность, комфорт и натуральные природные цвета.

На вечеринку в компании друзей Никонова призвала надеть силуэтное платье с вывернутыми швами контрастного цвета. Такой образ можно дополнить лаковыми сапогами на высоком каблуке или босоножками, а также пиджаком оверсайз, говорит она.

В то же время на корпоратив собеседница издания предложила прийти в свободном платье с разрезом. «Тем, кому хочется чего-то более открытого и струящегося, понравится платье-комбинация с декоративными шнурами», — отмечает дизайнер.

Кроме того, удачным сочетанием для новогодней ночи эксперт считает черные или цвета шампанского брюки и рубашку в пижамном стиле. В качестве обуви для расслабленного варианта такого наряда она порекомендовала выбрать пушистые тапочки. «В сочетании с крупными аксессуарами и ярким макияжем образ заиграет более празднично», — заключила она.

Ранее в декабре представители российского модного бренда Gloria Jeans назвали одежду из полупрозрачных материалов главным трендом для Нового года. Они отметили, что особенно популярными в праздничное время станут силуэтные платья с эффектными деталями из сетки.