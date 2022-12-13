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11:19, 13 декабря 2022Ценности

Российский бренд назвал полупрозрачную одежду главным новогодним трендом

Российский бренд Gloria Jeans назвал полупрозрачные платья главным трендом на Новый год

Фото: Gloria Jeans

Представители российского модного бренда Gloria Jeans назвали одежду из полупрозрачных материалов главным трендом для Нового года. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 13 декабря.

Отмечается, что особенно популярными в праздничное время станут силуэтные платья с эффектными деталями из сетки. Эксперты рекомендуют обратить внимание на варианты из трикотажного крепа — эластичного материала, который моделирует фигуру, но при этом не сковывает движения. Такие модели стильно смотрятся как с туфлями на каблуке, так и с грубыми ботинками, уверяют они.

Кроме того, актуальными останутся топы из кружева с цветочными мотивами. По мнению специалистов, следует присмотреться к подчеркивающим фигуру моделям в наиболее практичных цветовых решениях — черном или молочном. Их можно сочетать с джинсами с высокой линией талии, брюками-клеш, шортами из экокожи и юбками любой длины.

В ноябре в Gloria Jeans определили единственную модель джинсов, которая сочетается с любой одеждой и обувью. Наиболее практичным вариантом на любой случай специалисты считают классические прямые джинсы (straight) с высокой линией талии. По их словам, они органично вписываются в образы разного стиля.

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Карина Черных
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