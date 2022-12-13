Российский бренд назвал полупрозрачную одежду главным новогодним трендом

Российский бренд Gloria Jeans назвал полупрозрачные платья главным трендом на Новый год

Представители российского модного бренда Gloria Jeans назвали одежду из полупрозрачных материалов главным трендом для Нового года. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 13 декабря.

Отмечается, что особенно популярными в праздничное время станут силуэтные платья с эффектными деталями из сетки. Эксперты рекомендуют обратить внимание на варианты из трикотажного крепа — эластичного материала, который моделирует фигуру, но при этом не сковывает движения. Такие модели стильно смотрятся как с туфлями на каблуке, так и с грубыми ботинками, уверяют они.

Кроме того, актуальными останутся топы из кружева с цветочными мотивами. По мнению специалистов, следует присмотреться к подчеркивающим фигуру моделям в наиболее практичных цветовых решениях — черном или молочном. Их можно сочетать с джинсами с высокой линией талии, брюками-клеш, шортами из экокожи и юбками любой длины.

В ноябре в Gloria Jeans определили единственную модель джинсов, которая сочетается с любой одеждой и обувью. Наиболее практичным вариантом на любой случай специалисты считают классические прямые джинсы (straight) с высокой линией талии. По их словам, они органично вписываются в образы разного стиля.