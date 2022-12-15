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19:03, 15 декабря 2022Россия

В Москве водитель BMW сбил людей на остановке и протаранил другой автомобиль

В Москве водитель BMW сбил двух людей на Павелецкой набережной и протаранил другую машину
СюжетДТП в Москве:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Москве водитель BMW сбил двух людей на Павелецкой набережной и протаранил другую машину. Об этом 15 декабря сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, автомобиль занесло на скользкой дороге, в результате чего он влетел в остановку, возле которой стояли люди. Один из пострадавших находится без сознания, прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. У второго человека зафиксировали перелом ног. Один из них скончался от полученных травм.

По информации РЕН ТВ, ДТП произошло в 3-м Павловском проезде.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте и скрылся с места ДТП.

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Варвара Родикова
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