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21:39, 12 декабря 2022Россия

В Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

МВД: в Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте и скрылся

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте, виновного ищет полиция. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

По информации собеседника агентства, водитель иномарки совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по переходу. Позже машина скрылась с места ДТП. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее в Ленинградской области подросток погиб в ДТП на автомобиле. 16-летний подросток сел за руль автомобиля Renault, который принадлежал его матери, и не справился с управлением.

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Юлия Мискевич
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В Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
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