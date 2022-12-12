В Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

МВД: в Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте и скрылся

В Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте, виновного ищет полиция. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

По информации собеседника агентства, водитель иномарки совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по переходу. Позже машина скрылась с места ДТП. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее в Ленинградской области подросток погиб в ДТП на автомобиле. 16-летний подросток сел за руль автомобиля Renault, который принадлежал его матери, и не справился с управлением.