Российский подросток взял у матери машину, попал в ДТП и погиб

В Ленинградской области подросток взял машину матери, попал в аварию и погиб

В Ленинградской области подросток погиб в ДТП на автомобиле, который взял у матери. Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

По данным министерства, авария произошла рано утром в воскресенье, 11 декабря, на автодороге Осиновая Роща — Магистральная. 16-летний подросток сел за руль автомобиля Renault, который принадлежал его матери, и не справился с управлением.

Машина, за рулем которой был подросток, вылетела в кювет, несовершеннолетний скончался. После случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Хакасии школьник, напившийся с матерью алкогольных напитков, взял ее машину и погиб в смертельном ДТП, которое сам же и устроил. Авария произошла на 309 километре автодороги Абакан — Ужур — Шира — Троицкое. Подросток за рулем Honda Accord съехал с дороги, машина перевернулась.