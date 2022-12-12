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08:17, 12 декабря 2022Россия

Российский подросток взял у матери машину, попал в ДТП и погиб

В Ленинградской области подросток взял машину матери, попал в аварию и погиб

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Ленинградской области подросток погиб в ДТП на автомобиле, который взял у матери. Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

По данным министерства, авария произошла рано утром в воскресенье, 11 декабря, на автодороге Осиновая Роща — Магистральная. 16-летний подросток сел за руль автомобиля Renault, который принадлежал его матери, и не справился с управлением.

Машина, за рулем которой был подросток, вылетела в кювет, несовершеннолетний скончался. После случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Хакасии школьник, напившийся с матерью алкогольных напитков, взял ее машину и погиб в смертельном ДТП, которое сам же и устроил. Авария произошла на 309 километре автодороги АбаканУжур — Шира — Троицкое. Подросток за рулем Honda Accord съехал с дороги, машина перевернулась.

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Анастасия Шейкина
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