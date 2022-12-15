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20:47, 15 декабря 2022Интернет и СМИ

Участница популярного шоу на ТНТ раскрыла правду о «Битве экстрасенсов»

Юмористка Складчикова рассказала, что происходящее в «Битве экстрасенсов» является ложью
Виктория Складчикова

Виктория Складчикова. Кадр: STAND UP / YouTube

Участница популярного шоу «Stand Up на ТНТ» Виктория Складчикова раскрыла правду о программе «Битва экстрасенсов». В интервью комику Андрею Атласу, доступном на YouTube, юмористка заявила, что происходящее на экране является ложью.

Складчикова отметила, что не верит в то, что происходящее в шоу «Битва экстрасенсов» является правдой. «Я в экстрасенсов телевизионных не верю, потому что я знаю некоторых из них», — пояснила она.

Юмористка рассказала, что однажды в Оренбургскую область, где она раньше жила, приехали участники «Битвы экстрасенсов». «Они приезжали расследовать про маньяка нашего местного. И я быстро позвонила на радио, куда они пришли, и спросила, правда ли они имеют экстраординарные способности», — вспомнила она. Однако, как Складчиковой объяснили журналисты, перед съемками экстрасенсам дали ознакомиться с материалами дела.

Ранее победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» Максим Левин (настоящая фамилия — Николаев) получил три года тюрьмы за мошенничество. Сообщалось, что уголовное дело в отношении участника телешоу было возбуждено после заявления, которое написали сотрудничавшие с ним бизнесмены из Китая.

Виктория Складчикова — участница юмористических проектов «Stand Up на ТНТ», «Comedy Баттл», «Открытый микрофон». Помимо этого, юмористка принимала участие в программах «22 комика», «Прожарка» и Talk. До юмора Складчикова занималась журналистикой, освещала криминальную тематику.

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Олег Давыдов
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