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06:19, 15 декабря 2022Среда обитания

Москвичей предупредили о возвращении крепких морозов

Вильфанд заявил, что в Москву на следующей неделе вернутся морозы до 16-17 градусов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В столичном регионе со следующей недели ожидаются морозы до минус 16-17 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, похолодание будет сопровождаться большим количеством солнца и отсутствием осадков. Однако, заверил ученый, «холода точно не будут продолжаться до конца года».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве может быть около 10 градусов мороза. Он уточнил, что точные прогнозы на 1 января пока делать преждевременно, однако общая тенденция указывает на то, что Новый год будет холодным.

Марина Совина
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