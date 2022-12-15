Москвичей предупредили о возвращении крепких морозов

Вильфанд заявил, что в Москву на следующей неделе вернутся морозы до 16-17 градусов

В столичном регионе со следующей недели ожидаются морозы до минус 16-17 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, похолодание будет сопровождаться большим количеством солнца и отсутствием осадков. Однако, заверил ученый, «холода точно не будут продолжаться до конца года».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве может быть около 10 градусов мороза. Он уточнил, что точные прогнозы на 1 января пока делать преждевременно, однако общая тенденция указывает на то, что Новый год будет холодным.