ФРС США повысила базовую ставку седьмой раз с начала года

ФРС США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 4,25-4,5 процента годовых. Об этом сообщается в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам, опубликованном на \ американского центробанка.

Повышение ставки стало седьмым с начала года. До этого ФРС увеличивала ее на 75 базисных пунктов четыре раза подряд.

Ранее Bloomberg сообщал, что рост общего индекса потребительских цен в США по итогам ноября замедлился до 7,1 процента в годовом выражении и до 0,1 процента в месячном.