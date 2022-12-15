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20:14, 15 декабря 2022Экономика

Европейская страна оценила ситуацию с расходом газа

Федеральное сетевое агентство ФРГ назвало ситуацию с расходом газа в Германии критической

Фото: Luca Severin / Unsplash

Федеральное сетевое агентство Германии оценило показатели потребления природного газа в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Агентство ФРГ проанализировало ряд индикаторов, которые оценивают газоснабжение европейской страны. Они дают быструю оценку и прогноз текущей ситуации и дают понять, есть ли острая опасность дефицита топлива, но не определяют когда именно должна быть объявлена аварийная ситуация. «Потребление на 48-й и 49-й календарной неделе было всего на 12 процентов ниже эталонного значения за последние четыре года и <...> находится в критическом диапазоне», — говорится в сообщении. Критической ситуация считается, если экономия газа с поправкой на температуру составляет менее 15 процентов.

Судя по прогнозам, в ближайшее время температура в странах Северной, Центральной и Восточной Европы упадет до нуля или даже ниже этого уровня из-за потоков холодного воздуха из Арктики. По словам аналитиков, грядущее ухудшение погодных условий станет первым «стресс-тестом» этой зимы для энергосистем ряда европейских государств.

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Платон Щукин
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