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17:50, 8 декабря 2022Экономика

Энергетике Европы предсказали погодный «стресс-тест»

CNBC: декабрьское похолодание станет первым зимним стресс-тестом для энергосистем ЕС

Фото: Ilya Orehov / Unsplash

В ближайшие дни температура в странах Северной, Центральной и Восточной Европы упадет до нуля или даже ниже этого уровня из-за потоков холодного воздуха из Арктики, пишет CNBC. Опрошенные изданием аналитики предсказывают, что грядущее ухудшение погодных условий станет первым «стресс-тестом» этой зимы для энергосистем ряда европейских государств.

В числе прочего CNBC опирается на прогноз Метеорологической службы Великобритании, которая предупредила о суровой погоде и снегопаде. К концу недели в некоторых частях страны температура упадет до минус 10 градусов по Цельсию, указали в службе.

Европа «хорошо подготовлена» к падению температур благодаря большим запасам газа и позднему похолоданию в этом сезоне, считает управляющий директор по энергетике, климату и устойчивому развитию Eurasia Group Раад Алкадири. CNBC приводит свежие данные Gas Infrastructure Europe (GIE), средний уровень заполнения европейских газохранилищ составляет 90 процентов. 

Другие аналитики в области энергетики заявили, что южная Германия может быть «особенно уязвима» для отрицательных температур несмотря на внушительные объемы запасов газа — отчасти из-за перебоев в производстве на французских АЭС. «Если период отрицательных температур будет продолжительным, остается риск того, что спрос на газ необходимо будет дополнительно ограничивать в некоторых частях Европы путем периодического нормирования», — подчеркнул Раад Алкадири.

Великобритания, по мнению экспертов, тоже рискует столкнуться с проблемами в энергетике в начале 2023 года, если упадет импорт энергоносителей из ЕС. Как отмечал ранее Bloomberg, газовые хранилища в королевстве способны обеспечивать страну газом при нормальном потреблении лишь девять дней, тогда как, например, в Германии — 89 дней. 

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Софья Ермакова
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