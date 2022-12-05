Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:08, 5 декабря 2022Экономика

Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными

Bloomberg: зимние поставки газа из Британии в Бельгию стали самыми большими с 2016 года

Фото: Dimitry Anikin / Unsplash

Великобритания увеличила экспорт газа в страны Европы через трубопровод Interconnector до самого большого уровня с 2016 года. Об этом пишет Bloomberg.

По трубопроводу Interconnector между Бельгией и Великобританией последняя периодически импортирует газ из Европы с наступлением зимних холодов. В этом году вместо импорта наблюдается рекордный экспорт, так как страны ЕС нуждаются в альтернативных источниках поставок на фоне отказа от российского газа. В Великобритании в последние несколько месяцев цены на газ были ниже, чем в Европе, что побудило трейдеров продолжать экспортировать газ с острова на континент.

«В отличие от предыдущих лет, мы ожидаем, что этой зимой Великобритания останется нетто-экспортером газа на континент, используя более высокую доступность регазификационных мощностей и рекордные потребности Европы в СПГ», — заявил аналитик Wood Mackenzie Мауро Чавес.

В то же время у самой Великобритании могут возникнуть проблемы со снабжением газом, когда температуры в стране сильно опустятся зимой. Газовые хранилища в королевстве способны обеспечивать страну газом при нормальном потреблении лишь девять дней, тогда как, например, в Германии — 89 дней. Кроме того, на объемы поставок будет влиять ценовой фактор.

Ранее сообщалось, что в ноябре страны ЕС снизили спрос на газ на рекордные 24 процента по сравнению со средним показателем за пять лет, чтобы прекратить зависеть от поставок из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
США лишили Украину возможности использовать HIMARS для ударов по России
Заключение экоактивистки в тюрьму описали фразой «приятно смотреть»
Россиянин решил прекратить ссору с сожительницей и убил ее ножом
В Госдуме ответили на идею депутата делать из бродячих псов камикадзе для СВО
Кара Делевинь пристыдила мужчин за неумение довести женщин до оргазма
Корабли с «Калибрами» вышли в море для отработки морского боя
Доктор Долгов объяснил смысл термина «петля абьюза»
Россиянам пообещали прямые рейсы в популярную страну Азии в ближайшее время
Власти оценили шансы найти выживших при взрыве газа в Нижневартовске
Появились подробности перехода Роналду в новый клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.