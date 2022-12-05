Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными

Bloomberg: зимние поставки газа из Британии в Бельгию стали самыми большими с 2016 года

Великобритания увеличила экспорт газа в страны Европы через трубопровод Interconnector до самого большого уровня с 2016 года. Об этом пишет Bloomberg.

По трубопроводу Interconnector между Бельгией и Великобританией последняя периодически импортирует газ из Европы с наступлением зимних холодов. В этом году вместо импорта наблюдается рекордный экспорт, так как страны ЕС нуждаются в альтернативных источниках поставок на фоне отказа от российского газа. В Великобритании в последние несколько месяцев цены на газ были ниже, чем в Европе, что побудило трейдеров продолжать экспортировать газ с острова на континент.

«В отличие от предыдущих лет, мы ожидаем, что этой зимой Великобритания останется нетто-экспортером газа на континент, используя более высокую доступность регазификационных мощностей и рекордные потребности Европы в СПГ», — заявил аналитик Wood Mackenzie Мауро Чавес.

В то же время у самой Великобритании могут возникнуть проблемы со снабжением газом, когда температуры в стране сильно опустятся зимой. Газовые хранилища в королевстве способны обеспечивать страну газом при нормальном потреблении лишь девять дней, тогда как, например, в Германии — 89 дней. Кроме того, на объемы поставок будет влиять ценовой фактор.

Ранее сообщалось, что в ноябре страны ЕС снизили спрос на газ на рекордные 24 процента по сравнению со средним показателем за пять лет, чтобы прекратить зависеть от поставок из России.