Corriere della Sera: полиция Италии разрушила планы мафии вернуть тонну гашиша

Итальянская полиция провела операцию против мафиозной организации «Ндрангета», которая намеревалась вернуть себе утерянные ранее 900 килограммов гашиша. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Сообщается, что в августе 2018 года при обрушении автомобильного моста в Генуе разбился принадлежавший «Ндрангете» небольшой желтый грузовик почти с тонной запрещенной субстанции. Как стало известно управлению полиции по борьбе с мафией города Реджо-Калабрия, мафиози планировали найти и вернуть себе грузовик с наркотиками.

В результате операции удалось арестовать 47 членов мафиозного клана, включая его главу. Правоохранители перехватили телефонные разговоры преступников, обсуждающих свои планы. Член «Ндрангеты» Франческо Бенито Палайя по телефону говорил о приметах разбитого грузовика и способах его перевозки.

Как сообщает Corriere della Sera, заказчиками гашиша могла быть другая организация — неаполитанская мафия «Каморра», поручившая Палайе обнаружить грузовик и вернуть гашиш. Итальянская полиция не уточняет, удалось ли мафиози претворить в жизнь свои планы, потому что история с наркотиками «не была основной составляющей расследования».

Ранее правоохранительные органы Италии изъяли рекордные две тонны марихуаны на севере страны. Правоохранители вышли на след фермера, который выращивал коноплю в окрестностях Бедиццоле, пригорода Брешии. На ферме были также обнаружены лаборатория по изготовлению наркотиков и оборудование для их упаковки.

В августе 2021-го итальянские карабинеры задержали главу неаполитанской мафии «Каморра» Чампино Марию Личчарди. В Италии она была известна под прозвищем Малышка из-за невысокого роста. 70-летняя женщина планировала улететь в Испанию.