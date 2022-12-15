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14:59, 15 декабря 2022Мир

Полиция Италии разрушила планы мафии вернуть тонну гашиша

Corriere della Sera: полиция Италии разрушила планы мафии вернуть тонну гашиша

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Итальянская полиция провела операцию против мафиозной организации «Ндрангета», которая намеревалась вернуть себе утерянные ранее 900 килограммов гашиша. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Сообщается, что в августе 2018 года при обрушении автомобильного моста в Генуе разбился принадлежавший «Ндрангете» небольшой желтый грузовик почти с тонной запрещенной субстанции. Как стало известно управлению полиции по борьбе с мафией города Реджо-Калабрия, мафиози планировали найти и вернуть себе грузовик с наркотиками.

В результате операции удалось арестовать 47 членов мафиозного клана, включая его главу. Правоохранители перехватили телефонные разговоры преступников, обсуждающих свои планы. Член «Ндрангеты» Франческо Бенито Палайя по телефону говорил о приметах разбитого грузовика и способах его перевозки.

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Как сообщает Corriere della Sera, заказчиками гашиша могла быть другая организация — неаполитанская мафия «Каморра», поручившая Палайе обнаружить грузовик и вернуть гашиш. Итальянская полиция не уточняет, удалось ли мафиози претворить в жизнь свои планы, потому что история с наркотиками «не была основной составляющей расследования».

Ранее правоохранительные органы Италии изъяли рекордные две тонны марихуаны на севере страны. Правоохранители вышли на след фермера, который выращивал коноплю в окрестностях Бедиццоле, пригорода Брешии. На ферме были также обнаружены лаборатория по изготовлению наркотиков и оборудование для их упаковки.

В августе 2021-го итальянские карабинеры задержали главу неаполитанской мафии «Каморра» Чампино Марию Личчарди. В Италии она была известна под прозвищем Малышка из-за невысокого роста. 70-летняя женщина планировала улететь в Испанию.

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Глеб Бажуткин
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