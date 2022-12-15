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18:21, 15 декабря 2022Ценности

Звездный парикмахер назвал самую распространенную ошибку при мытье головы

Парикмахер Макс Пиннел призвал промывать чистые волосы холодной водой для придания блеска

Фото: Hannah Morgan / Unsplash

Австралийский парикмахер Макс Пиннел в интервью Daily Mail назвал самую распространенную ошибку, которую женщины совершают во время мытья головы.

Звездный стилист, который работал с Мадонной, Кейт Мосс, Руби Роуз и Синди Кроуфорд, рассказал, что важно промыть уже чистые волосы холодной водой, поскольку она задерживает влагу и закрывает фолликулы. По словам эксперта, достаточно постоять под прохладным душем в течение 15-20 секунд, чтобы освежить пряди и придать им блеск.

Кроме того, специалист рекомендует отдавать предпочтение широким резинкам из шелка, поскольку они не травмируют волосы. В то же время для сохранения укладки он советует собирать волосы в пучок и закреплять его крабиком. В заключение Пиннел призвал читательниц отказаться от плоек для создания кудрей в пользу различных видов бигуди.

В ноябре врач Ванита Раттан перечислила семь распространенных ошибок при мытье головы. Она назвала промывание волос горячей водой и их сушку с помощью полотенца основными негативно влияющими на качество прядей действиями.

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Майя Пономаренко
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