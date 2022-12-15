Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 15 декабря 2022Россия

В Кремле высказались о сохранении памяти о героях СВО

Пресс-секретарь Путина Песков: память о героях СВО должна жить с россиянами всегда

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Память о героях специальной военной операции (СВО) должна жить с россиянами всегда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о сохранении и увековечивании памяти об участниках спецоперации в названиях городских объектов.

«Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения СВО, — это то, что должно жить с нами всегда», — заявил Песков. При этом он подчеркнул, что конкретные решения о присвоении городским объектам новых названий остаются на усмотрение местных властей.

Ранее президент Путин назвал принимающих участие в специальной военной операции на Украине сограждан настоящими мужчинами. Такое мнение он высказал во время встречи с инвалидами и представителями общественных организаций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова
ЕС расширит фонд оружия для Украины
Песков назвал сроки публикации указа об ответе на потолок цен на нефть
Парикмахер назвала самую распространенную ошибку при выборе прически
В Кремле прокомментировали влияние новых санкций на «Северный поток»
Запрещенный Рогозиным манипулятор ERA обнаружил повреждения «Союз МС-22»
Принц Гарри рассказал о лжи Букингемского дворца
В МИД России выразили беспокойство по поводу блокировки Лачинского коридора
С прилавков магазинов в России начали исчезать популярные чипсы
Последствия запрета на «удаленку» из-за границы оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.