В Кремле высказались о сохранении памяти о героях СВО

Пресс-секретарь Путина Песков: память о героях СВО должна жить с россиянами всегда

Память о героях специальной военной операции (СВО) должна жить с россиянами всегда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о сохранении и увековечивании памяти об участниках спецоперации в названиях городских объектов.

«Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения СВО, — это то, что должно жить с нами всегда», — заявил Песков. При этом он подчеркнул, что конкретные решения о присвоении городским объектам новых названий остаются на усмотрение местных властей.

Ранее президент Путин назвал принимающих участие в специальной военной операции на Украине сограждан настоящими мужчинами. Такое мнение он высказал во время встречи с инвалидами и представителями общественных организаций.