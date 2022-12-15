В Ингушетии появится новый брендовый туристический маршрут

В 2023 году в Ингушетии начнет функционировать брендовый маршрут по горам и равнинам

В Ингушетии в 2023 году появится первый национальный брендовый туристический маршрут по горам и равнинам. Об этом сообщается на портале «Это Кавказ».

Председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев рассказал, что новый брендовый маршрут протяженностью более 100 километров начнет функционировать в 2023 году — два инициатора получили грантовую поддержку на его благоустройство. В целом за 2022 год республика выиграла субсидию Ростуризма на сумму 82 миллиона рублей, это позволило 23 инициаторам заняться обустройством туристических маршрутов.

«Туристический поток, налоговые отчисления от сферы и номерной фонд в Ингушетии с 2020 года только увеличиваются. У нас в январе был зарегистрирован лишь один туроператор в регионе, на сегодняшний день их уже пять, это отражает специфику и динамику развития туризма в регионе. Мы ожидаем 15-20-процентного увеличения турпотока по итогам 2022 года», — добавил Мизиев.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Ингушетии после двухгодичного перерыва на единственном всесезонном курорте «Армхи» запустят горнолыжные трассы. Отмечается, что на курорте работает система искусственного снегообразования, благодаря которой можно продлить сезон лыжного катания и формировать трассы.