Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:25, 16 декабря 2022Моя страна

В Ингушетии появится новый брендовый туристический маршрут

В 2023 году в Ингушетии начнет функционировать брендовый маршрут по горам и равнинам

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Ингушетии в 2023 году появится первый национальный брендовый туристический маршрут по горам и равнинам. Об этом сообщается на портале «Это Кавказ».

Председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев рассказал, что новый брендовый маршрут протяженностью более 100 километров начнет функционировать в 2023 году — два инициатора получили грантовую поддержку на его благоустройство. В целом за 2022 год республика выиграла субсидию Ростуризма на сумму 82 миллиона рублей, это позволило 23 инициаторам заняться обустройством туристических маршрутов.

«Туристический поток, налоговые отчисления от сферы и номерной фонд в Ингушетии с 2020 года только увеличиваются. У нас в январе был зарегистрирован лишь один туроператор в регионе, на сегодняшний день их уже пять, это отражает специфику и динамику развития туризма в регионе. Мы ожидаем 15-20-процентного увеличения турпотока по итогам 2022 года», — добавил Мизиев.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Ингушетии после двухгодичного перерыва на единственном всесезонном курорте «Армхи» запустят горнолыжные трассы. Отмечается, что на курорте работает система искусственного снегообразования, благодаря которой можно продлить сезон лыжного катания и формировать трассы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой главе «Русского дома» в ЦАР
Швейцария решила поддержать новые санкции ЕС против России
В сети описали новые виниры блогера фразой «стащил из бабушкиного стакана»
Американский одноклубник Овечкина рассказал об уроках от россиянина
Днепропетровская область осталась без света
В США нобелевского лауреата обвинили в сексуальных домогательствах
США включат дополнительные средства ПВО в новый пакет военной помощи Украине
Врач назвал способы не заразиться гриппом и COVID-19 на новогодней вечеринке
Харламов рассказал о неловком случае на гастролях Comedy Club
Слава Марлоу показал интерьер квартиры за 100 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.