В Ингушетии на курорте «Армхи» впервые за два года откроют горнолыжные трассы

В Ингушетии после двухгодичного перерыва заработают горнолыжные трассы на курорте «Армхи»

Этой зимой в Ингушетии на единственном всесезонном курорте «Армхи» запустят горнолыжные трассы. Об этом рассказал председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев, передает ТАСС.

Горнолыжные трассы откроются впервые после двухгодичного перерыва, предыдущие два сезона они не работали по ряду причин. По словам Мизиева, планируется, что трассы заработают в период с 15 по 20 декабря. «Это две горнолыжные трассы — 1200 метров и учебная трасса 250 метров, которые оснащены кресельными подъемниками пропускной способностью 1 200 человек», — подчеркнул он.

Отмечается, что на курорте работает система искусственного снегообразования, благодаря которой можно продлить сезон лыжного катания и формировать трассы.

В свободное время туристы могут отправится на экскурсии по собственному маршруту. Это возможно даже в вечернее время из-за установленных систем освещения у башенных комплексов в горах. «На каждом участке от одного до другого башенного комплекса вы видите свою локацию», — уточнил Мизиев. Кроме того, в «Армхи» есть санаторно-курортное лечение сердечно-сосудистых заболеваний, систем органов дыхания и костно-мышечной системы.

Горнолыжный и оздоровительный курорт «Армхи» открыл свои двери для гостей в 2012 году. Курорт расположен в западной части Джейрахского района Ингушетии на высоте 1500 метров на уровнем моря, его территория превышает две тысячи гектаров. Первую горнолыжную трассу курорта запустили в 2013 году.

Ранее сообщалось, что предстоящей зимой в Сочи откроются две новые современные горнолыжные трассы. Кататься на них смогут как опытные, так и начинающие лыжники и сноубордисты. Ранее склон был приспособлен преимущественно для опытных любителей активного отдыха. Также будут обновлены 12 километров трасс для лыжного конькового хода на беговых лыжах.