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08:42, 15 декабря 2022Россия

В Совфеде ответили на отказ Минцифры запретить удаленку для IT-специалистов

Сенатор Клишас ответил на отказ Минцифры запретить удаленку для уехавших IT-специалистов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Ноаости

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отреагировал на отказ Минцифры запретить удаленную работу для IT-специалистов, которые уехали из России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Теперь нужно узнать у Минцифры, поддержат ли они введение уголовной ответственности за утечки персональных данных наших граждан, которые стали у нас уже чуть ли не нормой», — написал сенатор.

14 декабря Клишас заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу для россиян, уехавших из страны. Он уточнил, что многие из уехавших людей «сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно».

В интервью «Ведомостям» политик также предупреждал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, покинувших Россию после начала мобилизации.

Впоследствии в Минцифры не поддержали запрет на удаленку для уехавших и находящихся за границей айтишников. Там подчеркнули, что решения по формату работы специалистов должны принимать сами IT-компании.

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Анастасия Шейкина
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